Handelsakademie Classic "business matters"

Starttag der Landesschülervertretung

Am Mittwoch, den 10. November nahmen Felix und ich als Schülervertreter unserer Schule am Treffen der Landeschülervertretung teil. Es waren viele Schulsprecherinnen und Schulsprecher von verschiedenen Schulen aus dem ganzen Burgenland an dem Seminar beteiligt. Während des Tages wurden uns Tipps gegeben wie man am besten in verschiedenen Situationen mit Schülerinnen und Schüler, Direktorin oder Direktor sowie mit Lehrerinnen und Lehrer umgeht. Auch wurden die notwendigen Stärken eines Teams herausgearbeitet. Es wurde uns erklärt wie die Pyramide der Schülervertretung, also vom Schülervertreter zur Landesschülervertretung bis zur Bundesschülervertretung, aufgebaut ist. Zum Schluss haben wir ein paar Lockerungsspiele gespielt und jeder hat über verschiedene Situationen gesprochen, die er im Schulleben schon erlebt hat. Mir persönlich hat der Tag sehr viel Spaß bereitet und ich habe sehr gute Tipps erhalten, welche ich mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler gerne teilen werde.

Bericht:Michelle Widlhofer, 3AK